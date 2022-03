Tiroler Fotograf erobert Titelseiten der Modewelt

Doch der Starfotograf ließ seinen Kopf nicht hängen, nahm die Situation an und machte das beste daraus. „Ich fing an, mich mit namhaften Designern wie etwa Pia Bolte, die Ausstatterin von Tokio Hotel und Germany’s Next Topmodel, Valentina Braun oder Carolin Goldman in Deutschland kurz zu schließen“, erzählt der gebürtige Innsbrucker. Über Skype wurden Modelcastings online durchgeführt. Und sobald es die Corona-Maßnahmen erlaubt haben, wurde in München nach geeigneten Locations gesucht.