Model will helfen: „Was, wenn das mein Kind wäre?“

Im Interview erzählt sie uns, wie sie das erste Mal in Kontakt mit UNICEF gekommen ist und wie emotional das Thema für sie ist. „Wenn man sich vorstellt, man kann vielleicht sein eigenes Kind wochenlang nicht ernähren, ihm gar nichts bieten, was es braucht, an Essen, an Trinken an Schlafmöglichkeiten. Das ist furchtbar und es ist für mich plötzlich auf eine ganz persönliche Ebene gerutscht, als frische Mama.“