Mobil zu sein ist auch ganz ohne das Auto möglich

Gerade in der Stadt ist es einfach, das Auto öfter stehen zu lassen und sich per Rad fortzubewegen. Genau dazu animieren will das Projekt „Bike City“. Die Wohnhausanlage ist so konzipiert, dass die Verwendung des Fahrrades möglichst unkompliziert ist. In jeder Stiege befindet sich ein eigener Fahrradraum, die Lifte sind ausreichend groß, um das Rad mitnehmen zu können.