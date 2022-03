Rekordwinter in Wien: So viele Radler wie noch nie

Neuer Rekord: Im heurigen Winter - der zugegebenermaßen vergleichsweise mild war - ist in Wien so viel in die Pedale getreten worden wie noch nie zuvor. Bei den insgesamt zwölf Radverkehrszählstellen der Stadt wurden in den Monaten Dezember, Jänner und Februar insgesamt 1,057 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer verzeichnet.