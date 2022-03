Es ist tierisch viel los bei den Literaturtagen

Noch bis 3. April werden Autorinnen und Autoren aus dem gesamten deutschen Sprachraum in Salzburg aus ihren Werken lesen. Oder Texte anderer vortragen. So werden die Schauspieler Gerti Drassl und Sami Loris am 2. April Werke früherer Rauris-Preisträger zum Besten geben. Diese Veranstaltung wird heuer nachgeholt, da sie 2020 und 2021 coronabedingt bereits zweimal verschoben werden musste.