Ein Paradies für Millionäre

In der Folge explodierte 2020 das Budgetdefizit auf den Rekord von 3000 Milliarden US-Dollar (!). Das soll jetzt reduziert werden, Biden muss Steuern erhöhen. In diesem Zusammenhang gab der Präsident zu, dass Millionäre in den USA derzeit im Schnitt nur acht Prozent Steuern zahlen.