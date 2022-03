Sandstürme als ernste Gefahr für Landwirtschaft

Windschutzgürtel prägten lange das Landschaftsbild in Niederösterreich. Doch zuletzt sind diese Flächen, so scheint es, zurückgegangen. „Wir haben seitens des Landes 3000 Hektar an Erosionsschutz errichtet“, sagt der Landwirtschaftssprecher der ÖVP im Landtag, Richard Hogl.