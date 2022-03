Was sagt die „Krone”-Community zu Wiener Öffis?

Die Wiener Öffis werden wieder vermehrt genutzt. Neben den hohen Spritpreisen sind auch viele Fahrgäste aufgrund des Parkpickerls zu diesem Transportweg gezwungen. Wie geht es der „Krone“-Community mit den Öffis? Unsere Redaktion hat sich bereits mit dem Verbesserungspotenzial der Wiener Öffis auseinandergesetzt, doch nun sind Sie gefragt: Was stört oder freut Sie besonders bei Nutzung der Öffis? Wie kann das Angebot verbessert werden? Was wäre nötig, damit Sie häufiger mit U-Bahn und Co. fahren? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!