Umleitungsschild im Gailtal sorgt für Verwirrung

Für Kopfschütteln und Schmunzeln sorgt aktuell ein großes, gelbes Umfahrungsschild in Förolach, das wegen Arbeiten an der ÖBB-Bahnüberführung in Hermagor aufgestellt wurde. Denn auf der Hinweistafel wurden die Gailtal Straße, die Umfahrung sowie betroffene Dörfer seitenverkehrt dargestellt