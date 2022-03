Immer mehr Eschen müssen gefällt werden

Ist ein Seitentrieb eines großen Astes betroffen, dann kann auch der Hauptast - obwohl noch grün und voller Blätter - ohne jede Vorwarnung abbrechen. Für Spaziergänger und Radler können die kranken Eschen also zu gefährlichen Fallen werden. Das Eschentriebsterben ist seit rund 14 Jahren ein Problem in Österreich, mehr als 90 Prozent des Gesamtbestandes ist betroffen, auch in Vorarlberg.