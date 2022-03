Mo Salah: Weniger Geld, weil er Afrikaner ist?

Zukunft offen

Salahs Zukunft bei Liverpool ist in der Tat offen. Sein Vertrag läuft 2023 aus, die Verhandlungen laufen, der Top-Stürmer will kolportierterweise 400.000 Pfund verdienen - in der Woche. Ob sich das ausgeht, steht in den Sternen. Nicht weniger Beobachter rechnen mit einem Wechsel des 29-Jährigen schon im Sommer. Immer wieder als potenzieller neuer Arbeitgeber genannter Verein: Real Madrid.