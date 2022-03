Die große Sensation zum Auftakt blieb aus

Mit dem ersten Drive in Halbzeit zwei glichen die Wiener aus und gingen später nach einem Field Goal auch zum ersten Mal in Führung. Die Mozartstädter kamen in der zweiten Hälfte nicht mehr in die Gänge, offensiv funktionierten weder Lauf- noch Passspiel, die Defense wiederum konnten die Läufe von Mattis nicht mehr stoppen. Die Johansen-Crew verkaufte sich teuer, in Halbzeit zwei konnte sie aber nicht mehr Punkten. Die „Drachen“ aus Wien holten sich am Ende einen verdienten 31:21-Erfolg.