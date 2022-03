Am Ende stand die Menschlichkeit im Vordergrund

Das Sportliche war am Samstag aber nur eine Randnotiz. Vielmehr stand der Traditionstreff ganz im Zeichen des Krieges in der Ukraine. Zwei Euro pro verkauftem Ticket gingen an die Menschen im Kriegsgebiet, auch die Spendenboxen waren reichlich gefüllt. Insgesamt nahmen die Violetten so 1300 Euro an Spenden ein. „Als Sportverein hat man auch immer eine soziale Verantwortung“, wusste Austria-Obmann Claus Salzmann. Der stolz erzählte, dass einige Personen aus dem violetten Umfeld ukrainischen Flüchtlinge bei sich aufgenommen haben beziehungsweise tatkräftige Unterstützung leisten.