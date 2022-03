Betrüger im Internet werden immer professioneller

Opfer in Scheinwelt gelockt

Bei einem weiteren aktuellen Fall wurde ein Opfer zur Registrierung an einer Handelsplattform überredet: „Die Plattform schaute komplett echt aus, de facto befand man sich allerdings nur in einer gut gefälschten Scheinwelt. Das Opfer wurde einfach hinter das Licht geführt“, so der Rechtsanwalt.