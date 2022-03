Mehr als 120 Migranten im Mittelmeer gerettet

Derzeit ist auch die „Sea-Eye 4“ der deutschen Organisation Sea-Eye in jenem Teil des Mittelmeers vor der libyschen Küste im Einsatz, um Migranten aus Seenot zu retten. Die Menschen wagen oft aus Nordafrika die gefährliche Überfahrt in meist seeuntauglichen oder überfüllten Booten, weil sie sich in Europa ein besseres Leben erhoffen. In Italien verzeichnete das Innenministerium heuer mehr als 6500 in Booten angekommene Migranten.