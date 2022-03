Transporter rammte Rennradlerin auf der L87

Eine 43-jährige Völkermarkterin lenkte am Freitag gegen 13.35 Uhr ihr Rennrad auf der L107 Grafensteiner Landestraße von Pirk kommend in Richtung Osten. An der Kreuzung mit der L87 Poggersdorfer Straße bog sie nach links in die L87 ein und beabsichtigte, diese in Richtung Norden zu fahren.