Vor 47 Jahren: „Wer hat meinen Mann umgebracht?“

Für Aloisia Fritz ist es ein Albtraum, der nie endet. Ein Albtraum, der am 2. Dezember vor 47 Jahren begann und sie bis an ihr Lebensende verfolgen wird. Denn die rüstige Obersteirerin aus Spielberg kann nicht vergesse. Und sie will es auch nicht: „Ich werde so lange leben, bis der Mörder meines geliebten Mannes gefasst ist“, sagt sie mit Tränen in den Augen zur „Steirerkrone“. „Und wenn ich 110 Jahre alt werden muss - den Tag, an dem der Täter zur Rechenschaft gezogen wird, will ich noch erleben.“