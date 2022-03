Unfall: Motorblock fiel von Kran auf Bosnier (32)

Schwere Verletzungen am Bein

Plötzlich brach die Ölwanne und wodurch der Motorblock aus der Halterung kippte und auf das Bein des Bosniers fiel. Der 44-Jährige hob den Motorblock mit dem Kran sofort wieder an, um seinen Kollegen zu befreien. Der Bosnier erlitt beim Unfall schwere Beinverletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.