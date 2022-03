Steirisches Abfahrtsass sticht ein zweites Mal

Strahlender Sonnenschein auch am vierten Tag der Staatsmeisterschaft in der Silvretta Montafon! Und wie bereits am Donnerstag, als Julian Schütter den Super-G für sich entscheiden konnte, strahlte bei der Abfahrt ein Steirer mit der Sonne um die Wette. Der 28-jährige Daniel Danklmaier konnte in der Sprintabfahrt seinen Vorjahrestitel verteidigen und triumphierte vor dem Kärntner Otmar Striedinger und Vortagessieger Schütter.