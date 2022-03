Sonnenschutzsysteme sichern 192 Millionen Umsatz

Zufrieden blickt man beim Industriebetrieb Hella auf das Geschäftsjahr 2021 zurück. Mit einem Umsatz von 192,5 Millionen Euro zieht Geschäftsführer Andreas Kraler eine positive Bilanz: „Eine dynamische Unternehmensführung und unsere Flexibilität in einem herausfordernden Umfeld haben ein erfolgreiches Geschäftsjahr ermöglicht. Das zeigt sich auch darin, dass wir in all unseren Märkten im In- und Ausland gewachsen sind.“ Verantwortlich dafür ist auch das ständig modernisierte Produktportfolio.