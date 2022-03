Diese Helfer haben Schädlinge zum Fressen gerne

Einblicke in Kärntens Gärten - Mit neuen Ideen startet wieder die „Krone“-Serie „Es grünt so grün“

Die „Kärntner Krone“ hat im Vorjahr die Serie „Es grünt so grün“ gestartet, bei der Experten ihre Tipps rund um das Thema Garteln gegeben haben und wir unsere Leser durch das Gartenjahr begleitet haben. In diesem Jahr wollen wir unsere grünen Aktivitäten noch weiter ausbauen und wissen: Wie gartelt Kärnten? Dazu wird „Krone“-Gärtnerin Katrin Fister verschiedenste Gärten vorstellen. Gerne können sich Leser melden, die ihren Garten in der „Krone“ abgebildet sehen möchten. In unserer Facebook-Gruppe „Es grünt so grün“ gibt es bereits die ersten Fotos unserer Follower und ihrer Frühjahrsaktivitäten.