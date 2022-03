Seiler und Speer-Auftritt in Burg Hochosterwitz

Der Errichter des Vierecks kommt nun in gewisser Weise kurz nach Hause zurück: Die Grabesstatue, die in Madrid an Hans Khevenhüller erinnert, war geköpft worden. „Sie wurde im 3D-Scanner vermessen. Nach einer Büste im Landesmuseum konnte der Kopf neu gestaltet werden. Ich habe den verwitterten Alabaster ebenfalls restaurieren lassen. Das hat drei Jahre gedauert, weil die Werkstatt auch die Figuren vom Parlament in Wien in Arbeit hat“, verrät der Burgherr. Wenn Vorfahre Hans wieder in Madrid steht, kümmert sich Nachfolger Karl bereits um Künstler für 2023.