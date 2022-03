Corona-Chaos: Noch immer keine Details vom Bund

Derzeit sind 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kärntner Krankenhäuser in Quarantäne, zehn Prozent der Mitarbeiter sind also nicht am Arbeitsplatz. Die Möglichkeit, als symptomlos Infizierter nach mindestens zwei symptomlosen Tagen mit sogenannten Verkehrsbeschränkungen wieder zu arbeiten, soll bei Krankenhausmitarbeitern aber nur in Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden.