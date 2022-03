Transporteure als rollende Retter der Landstraße

In Erstaufnahmezentren geliefert

Firmen aus allen Landesvierteln stellen sich in den Dienst der guten Sache, beladen Sattelschlepper um Sattelschlepper mit lebensnotwendigen Hilfsgütern für Flüchtlinge. „Gebracht werden diese in Erstaufnahmezentren in der Ukraine, Rumänien, der Slowakei oder in Moldawien“, weiß Färber-Venz. Denn die Devise lautet: Wer rasch und unkompliziert hilft, hilft am besten.