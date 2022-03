Vier Familienmitglieder nach Sprung von Balkon tot

Im Zentrum der Schweizer Stadt Montreux sind Donnerstagfrüh fünf Mitglieder einer Familie aus einer Wohnung im siebenten Stock gesprungen, so die Kantonspolizei. Vier Personen kamen ums Leben, die fünfte wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital eingeliefert. Hintergrund dürfte eine richterliche Vorladung gegen den Vater in Zusammenhang mit dem Homeschooling eines Kindes gewesen sein.