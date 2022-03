So überlebt man (und frau) den Frühlingsputz

Spitzenwert dank Corona

Wobei das Kuratorium noch einmal unterscheidet zwischen Haushaltsunfällen und den reinen Putzunfällen. Allein da gibt es rund 23.000 pro Jahr, im Coronajahr 2021 den bisherigen Spitzenwert von 24.500. Davon allein 3700 in der Frühjahrsputz-Zeit März und April. Kärnten ist im soliden Mittelfeld mit 1500 Unfällen. Am öftesten erwischt es die Personengruppe von 65 aufwärts. Frauen sind mit 80 Prozent gegenüber den Männern in der Mehrheit.