Schöttel und Prohaska: So gewinnen wir in Wales

ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Herbert Prohaska im krone.tv-Doppel-Talk! Die beiden Kick-Granden nahmen sich im Rahmen des „Krone“-Fußballfests Zeit, um mit Moderator Michael Fally sehr launig über ihre eigenen Erinnerungen an die „Krone“-Wahl und vor allem natürlich das Länderspiel in Wales zu plaudern. Beide sind sich einig: Unter gewissen Voraussetzungen gewinnen wir in Cardiff.