Von der Vignette bis zu Eskalation in Stadtpolitik

Streiterei in Innsbruck

Wer in der Innsbrucker Stadtpolitik auf vernünftige, sachbezogene Inhalte hofft, hofft vergebens. Nichts konnte in der Stadtsenatssitzung von Mittwoch beschlossen werden, weil Für Innsbruck, Volkspartei und die Freiheitlichen die Sitzung frühzeitig verlassen haben und daher keine Beschlüsse mehr möglich waren. Bürgermeister Georg Willi stand also in der nachfolgenden Pressekonferenz mit leeren Händen da und konnte nur die einzelnen Eskalationsstufen nacherzählen: Zuerst war man sich schon in Sachen Airbnb dermaßen uneins, dass die Stimmung wohl zunehmend geladen war - es sind wohl die Fetzen geflogen. Komplett eskaliert ist es dann wegen einem anwesenden Mitarbeiter des Bürgermeisterbüros. Der hätte in der Stadtsenatssitzung nichts verloren, waren sich FI, ÖVP und FPÖ einig. Willi sah das anders. Die drei Fraktionen, die sich darüber aufregten, verließen daraufhin die Sitzung und brachten sie somit um ihre Handlungsfähigkeit. Willi lässt nun prüfen, wie es mit der Anwesenheit des Büromitarbeiters ausschaut: erlaubt oder nicht erlaubt?