Tiroler (25) besaß über 1300 Kinderpornos

Seit der Hausdurchsuchung befindet sich der 25-jährige Tiroler in psychologischer Behandlung. Das ist mittlerweile gut ein Jahr her. Vor Richter Norbert Hofer befindet er sich sofort schuldig: „Schon in der Pubertät habe ich diese Neigung bemerkt.“ Im Darknet hat er sich dann ausgetobt, seine Sucht, solche Bilder „anzuschauen und herunterzuladen“, auch ausgelebt.