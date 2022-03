„Aktuell sind wir in einer Hochinzidenzphase“

Die derzeit auch in Deutschland sehr starke Corona-Verbreitung könnte nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten bei unseren Nachbarn noch bis Mitte April andauern. „Aktuell sind wir auch in einer Hochinzidenzphase. Und das wird bis Ostern so bleiben, wenn man nicht eingreift“, sagte der Wissenschaftler am Mittwoch.