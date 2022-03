Bulls prallen auf entfesselte Caps

So prallen die Eisbullen im Play-off bereits zum neunten Mal auf die Capitals – und für Loney, Schneider, Nissner und Co. gibt es doch das Wiedersehen mit der Ex. Von den Eisbullen sicher nicht vergessen: Die Halbfinalniederlage ’19 – insgesamt steht es aber 6:2. In dieser Saison hat Salzburg mit 3:1 Siegen die Nase ebenso vorn.