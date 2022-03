Wales: „Zufalls-Teamchef“ mehr als ein Platzhalter

Glatze. Tattoo am Unterarm, selten mit Anzug und Krawatte. Optisch ist Rob Page ein rauer Kerl. Aber mit Herz und Leidenschaft. „Mein Gefühl überstimmt oft meinen Kopf“, sagte er über sich. So war der 47-Jährige auch als Verteidiger. Wenn es bei seinen Klubs eng wurde, ging er als Kapitän stets voran. Auch in 41 Länderspielen. Emotionen und Zusammenhalt sind Page wichtig - so führt er jetzt auch morgen gegen Österreich die Drachen an: „Wir sind aufgeregt, müssen im Spiel zuerst die Drecksarbeit erledigen. So können wir die Besten der Welt fordern.“