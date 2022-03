Alfred Dorfer feilt an MA 2412 Rückkehr

„Zwischen dem Salzburger Publikum und mir herrscht mittlerweile große Vertrautheit. Am Anfang meiner Karriere war die Stimmung weitaus reservierter, erinnere ich mich. Aber das ist jetzt auch schon wieder 30 Jahre her“, so Dorfer. „Und meine Frau ist auch Salzburgerin.“ Vielleicht ein Heimvorteil? Mit Angelika Kirchschlager steht er gemeinsam am 9. April im Landestheater auf der Bühne. In „Tod eines Pudels“ trifft klassische Musik auf Komik. „Wir wollten das Programm sogar ins Englische übersetzen lassen und damit in Großbritannien auf Tournee gehen. Aber weiter als bis zum fertigen Trailer in Englisch sind wir nicht mehr gekommen“, bedauert der Kabarettist. Auch hier bremste Corona den ideenreichen Dorfer aus. Vorerst. Solo und in deutscher Sprache gastiert Dorfer am 20. April in der ARGE Kultur.