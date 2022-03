Im vergangenen Jahr 33 Menschenleben gerettet

Hilfe in Pandemiezeiten

49.000 unentgeltlich geleistete Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzstunden fielen insgesamt an. Auch die Pandemiebekämpfung wurde unterstützt, etwa durch die Auslieferung von Test-Kits und Schutzausrüstungen - und durch Mithilfe in Testzentren.