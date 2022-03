Drei Neuankömmlinge genießen erste Konzertreise

Ab nach Mannheim und Regensburg

Der gebürtige Wiener genoss vor dem Auftritt am Dienstagabend in Köln noch einen Spaziergang durch die Altstadt, viele Musiker nutzten auch die Gelegenheit, den berühmten Kölner Dom zu sehen, ehe es auf die Bühne der Philharmonie ging. Spät am Abend packten die Orchesterwarte dann wieder die Kisten, denn bis Ende der Woche stehen noch Konzerte in Mannheim und Regensburg am Programm.