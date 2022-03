Die Schwimmsaison ist eröffnet

Am Wochenende öffnet der Bärenwald Arbesbach nach der Winterpause wieder seine Pforten für Besucher. Von seiner Winterhöhle hat Bär „Erich“ nach ein paar Monaten nun endgültig genug, und er läutet herzhaft die Badesaison ein. Um so richtig aufzuwachen, hat der passionierte Plantschbär sich in die noch eisigen Fluten gestürzt und ein paar sportliche Runden gedreht.