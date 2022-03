Österreichs schönste Villen mit Pool

Die Familienvilla liegt in einem ruhigen Viertel in Schwechat bei Wien. Das Grundstück hat eine Gesamtfläche von 582 m² und davon sind 150m² Wohnfläche. Es gibt auch eine Garage mit einer kleinen Werkstatt. Im großen Garten befindet sich ein wunderbarer Pool zum Genießen, außerdem gibt es viele verschiedene schön blühende Pflanzen und Blumen. Im Untergeschoss des Hauses ist reichlich Platz für Stauraum, aber auch für Sportsachen und Werkzeug, sogar eine kleine Bar ist hier vorhanden. Die offene Küche ist großzügig gestaltet mit Cerankochherd, Kühlschrank und Geschirrspüler ausgestattet. In den vier Schlafzimmern ist genügend Platz fürs Gemütlichmachen.