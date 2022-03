Hat die Regierung Corona noch im Griff?

Steigende Zahlen? „War nicht vorherzusehen“

In jedem Fall sind auch die steigenden Neuinfektionszahlen ein Grund zur Diskussion. Besonders der Peak von rund 58.500 neu Erkrankten in der letzten Woche ließ die Politik aufwachen, hatte sie doch geglaubt, dass das Schlimmste in dieser Pandemie vorüber sei. „Es war nicht vorherzusehen“, meint Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).