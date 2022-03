Ärztezentrum St. Veit wird wieder Thema im Landtag

Beim umstrittenen Ärztezentrum in St. Veit kehrt keine Ruhe ein. Nachdem zuletzt ÖVP-Ortsvize Karl Schwaiger aufgrund der Affäre zurückgetreten ist, beschäftigt sich am Mittwoch der Landtag wieder mit der Causa. Knapp ein Jahr, nachdem der Verkauf der landeseigenen Flächen beschlossen wurde, stellt die SPÖ eine dringliche Anfrage an die Landesregierung.