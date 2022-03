11.800 Quellen sichern Wasserversorgung in Tirol

So sind hierzulande stolze 11.800 Wasserquellen erfasst. Allein mit den 55 größten von ihnen könnte der jährliche Wasserbedarf von zwei Millionen Menschen gedeckt werden. Zu diesen größten Quellen zählen etwa die Mühlauer Quellen in Innsbruck, die Mühlsprungquelle in Nassereith, die Immenquelle in Ehrwald, die blaue Quelle in Erl oder die Mühlbachlquelle in Schwendt.