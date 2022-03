Jeder 17. Niederösterreicher ist aktuell infiziert

Fast 100.000 Landsleute sind aktuell infiziert. Am Mittwoch werden mehr als 15.000 neue Fälle erwartet und in den Spitälern herrscht laut einer Krankenschwester (siehe Artikel oben) Anarchie. Anstatt der Durchseuchung Einhalt zu gebieten, wartet die Bundesregierung ab. Erst am Mittwoch soll die Verordnung von Gesundheitsminister Johannes Rauch vorliegen.