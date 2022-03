Schoko-Banane ist die Eissorte des Jahres 2022

Gelato! Endlich öffnen die heimischen Eissalons wieder ihre Pforten. Die Wetterprognosen versprechen für die kommenden Tage erhebliche Nachfrage - ob auch nach Schoko-Banane, der österreichischen Eissorte 2022, wird sich zeigen. Am Montag wurde die kalte Köstlichkeit in Wien in Anwesenheit des italienischen Botschafters Stefano Beltrame vorgestellt.