Ukraine-Krieg beeinflusst Fuhrmanns ÖFB-Kader

Ob Österreichs weibliches U19-Fußball-Nationalteam im April vor eigenem Publikum um ein EM-Ticket kämpfen wird, ist derzeit völlig ungewiss. Aufgrund des Krieges in der Ukraine liebäugelt die UEFA mit einer Verschiebung des EM-Quali-Miniturniers in den Mai, wie der ÖFB im Rahmen eines Hintergrundgespräches am Montag verlautete. Die Ukraine ist einer der Gegner der ÖFB-Auswahl in der Gruppe vier der Liga A neben Bulgarien und Norwegen. Dies beeinflusst auch den A-Kader von Trainerin Irene Fuhrmann.