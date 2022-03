Rose: Gerede vom Meisterduell „ein Running Gag“

Das klingt mäßig ambitioniert in einer Rest-Saison, in der der BVB nach dem Aus in drei Cup-Wettbewerben „ja nicht mehr so viele Englische Wochen hat“, wie Kehl anmerkte. Und in der die Dortmunder selbst in der nun anstehenden Länderspiel-Pause „eine gute Trainingsgruppe haben werden. Es sind ja viele deutsche Nationalspieler da“, wie Kehl anmerkte. Bundestrainer Hansi Flick hatte keinen einzigen Dortmunder nominiert. Darüber habe man gesprochen, sagte Kehl. „Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.“