Geir als Sieger bei historischer Wahl in Matrei

Geir gegen Papes in der Stichwahl am 3. April

Aufgrund der höheren Einwohnerzahl sitzen nun 15 Mandatare im Matreier Dorfparlament. Eine absolute Mehrheit konnte keine der Gruppierungen erreichen, was allerdings zu erwarten war. Am erfolgreichsten schlug sich das „Team Patrick Geir“ mit 32,15% und fünf Mandaten. Geir gilt als SPÖ-nahe und ist mit 32 Jahren der jüngste unter den Mitbewerbern für den Chefsessel. Dass dieser in diesem ersten Wahlgang nicht besetzt wird, war ebenfalls zu erwarten.