Die Osterfeuer brennen wieder

Teils mehrere hundert Stunden und großes handwerkliches Geschick stecken in den Gebilden, weswegen an einigen bereits jetzt gearbeitet wird. Die Lessacher Landjugend ist dafür bekannt, sich an verschiedenste Formen zu wagen, wie etwa einen Stern oder ein Herz. 2020 und 2021 musste die Tradition aufgrund der Pandemie das erste Mal seit den Weltkriegen pausieren. Umso größer ist die Vorfreude, den alten Brauch heuer wieder aufleben zu lassen.