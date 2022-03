Medikamente per Fahrrad nach Hause liefern lassen

Normalerweise liefern die österreichweit rund 2700 Fahrradkuriere Mahlzeiten und in manchen Städten – wie auch bald in Innsbruck – Artikel aus dem Supermarkt aus. Nun wurde das Angebot des 2008 in Wien gegründeten Unternehmens, das seit 2012 Teil von Delivery Hero aus Berlin ist, auf Apotheken ausgeweitet.