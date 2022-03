Rodelunfall: Vater und Sohn schwer verletzt

Der 37-jährige Deutscher fuhr laut Polizei mit seinem sechsjährigen Sohn auf der Rodelbahn „Bärenritt“ vom Jägerhaus in Richtung Talstation „Egghof Sunjet“. Kurz vor einer Unterführung in der Mitte der Bahn kamen die beiden von der Strecke ab und fuhren direkt auf einen gepolsterten Steher der Unterführung. Die zwei Schwerverletzten wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.