Das Regel-Zickzack regt auf

„Konsequentes Verhalten würde uns das Leben erleichtern“, sagt Christine Lahoda aus Zell am See in Hinblick auf den „Zickzack“-Kurs der Regierung. Die Maske ist für sie kein Problem. Die Pinzgauerin findet: “Wir sollten uns daran gewöhnen. In Asien ist die Maske Standard und schützt auch vor anderen Infektionskrankheiten, wie etwa der Grippe.“