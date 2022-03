Sonnenstrom in der und für die Region erzeugen

„Der Ukraine-Krieg zeigt uns unsere massive Energieabhängigkeit auf. Wir müssen da rasch rauskommen, Energieanlagen ausbauen und nationale Wirtschaftskreise beleben“, betont Karl Elsigan, Obmann der Kleinregion Allentsteig, Schwarzenau, Göpfritz an der Wild und der Energie-Vorzeigegemeinde Echsenbach im Bezirk Zwettl. Die Orte bringen sich mit all ihren Anlagen ein, was 485 Quadratmeter Fotovoltaikfläche bedeutet. Das will man noch großzügig ausbauen.